Ман Сити завершает покупку нового центрбека

"Манчестер Сити" близок к приобретению защитника "Бенфики" и сборной Португалии Рубена Диаша.

В субботу Рубен вывел "Бенфику" на матч против "Морейренсе" в качестве капитана, а также забил один из двух голов лиссабонцев (2:0). После финального свистка 23-летний португалец обнял своих партнеров по команде, а также своего спортивного директора Руя Кошту.

"Это был особенный момент для меня, и я думаю, каждый понимает, почему", — намекнул Диаш Benfica TV.

"Я практически уверен, что это был его последний матч. Нам жаль отпускать такого игрока, но я тоже в какой-то мере виноват в том, что сегодня он уходит от нас. Это связано с нашим непопаданием в Лигу Чемпионов, вдобавок некоторым вещам в нашем клубе не хватает баланса", — заявил главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш.

Daily Mail считает, что Диаш уже в воскресенье прилетит в Манчестер, а сделка стоимостью 50 миллионов фунтов может быть оформлена в начале следующей недели.