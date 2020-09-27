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Сульшер не планирует подписывать нового центрбека
Наставника устраивает текущий набор исполнителей
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что центр обороны его команды не нуждается в приобретениях.
"Здесь у нас много защитников, и я специально выпустил Эрика Байи против рывков Троссарда и Мопе.
На мой взгляд, в данный момент мы обладаем достаточно хорошими центральными защитниками. Когда ты позволяешь соперникам создавать моменты и забивать голы, на это можно смотреть двояко — либо дело в форме команды, либо дело в индивидуальных ошибках.
Мы не в своем лучшем состоянии, мы не набрали форму, мы недостаточно резки, чтобы блокировать прострелы или догонять их игроков, совершающих рывки.
Мы слегка отстаем, и это были больше структурные ошибки, чем индивидуальные, Думаю, Виктор сыграл очень хорошо сегодня", — цитирует Сульшера Goal.