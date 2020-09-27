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Сульшер не планирует подписывать нового центрбека

Англия
(1 голосов)

Наставника устраивает текущий набор исполнителей

Сульшер не планирует подписывать нового центрбека
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Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что центр обороны его команды не нуждается в приобретениях.

"Здесь у нас много защитников, и я специально выпустил Эрика Байи против рывков Троссарда и Мопе.

На мой взгляд, в данный момент мы обладаем достаточно хорошими центральными защитниками. Когда ты позволяешь соперникам создавать моменты и забивать голы, на это можно смотреть двояко — либо дело в форме команды, либо дело в индивидуальных ошибках.

Мы не в своем лучшем состоянии, мы не набрали форму, мы недостаточно резки, чтобы блокировать прострелы или догонять их игроков, совершающих рывки.

Мы слегка отстаем, и это были больше структурные ошибки, чем индивидуальные, Думаю, Виктор сыграл очень хорошо сегодня", — цитирует Сульшера Goal.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Hauzer
27.09.2020 в 12:04
Я специально выпустил Эрика Байи против рывков Троссарда и Мопе.Аууууу,Оле!От этого чёрного хрусталя нужно избавляться,хоть что-то за него получить,а Витя-это не игрок уровня МЮ!А форварда и крайнего полузащитника подписывать МЮ собирается?????Там балласта на пол команды!!!
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