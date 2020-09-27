  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Никто не заботится о здоровье игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Никто не заботится о здоровье игроков

Англия
(1 голосов)

Пеп справедливо раскритиковал организаторов соревнований

Гвардиола: Никто не заботится о здоровье игроков
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола раскритиковал организаторов соревнований за слишком плотный график.

"Реальность такова, какова она есть. Это не только для Манчестер Сити, это касается всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все — Премьер-лига, УЕФА — им важно отстоять свой бизнес.

У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если не будем говорить об этом", — цитирует Гвардиолу Goal.

В настоящий момент в лазарете "Сити" находятся Агуэро, Жезус, Гюндоган, Бернарду Силва и Канселу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
27.09.2020 в 12:02
так а кто вам доктор, что вы вместо того, что бы продолжать играть без зрителей на пустых стадионах выбрали вариант лежать дома на диване 2-3 месяца ? Корона как была, так и есть. Зато вам, паникерам, теперь график догонять. А теперь ноют ))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...