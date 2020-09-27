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Гвардиола: Никто не заботится о здоровье игроков
Пеп справедливо раскритиковал организаторов соревнований
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола раскритиковал организаторов соревнований за слишком плотный график.
"Реальность такова, какова она есть. Это не только для Манчестер Сити, это касается всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все — Премьер-лига, УЕФА — им важно отстоять свой бизнес.
У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если не будем говорить об этом", — цитирует Гвардиолу Goal.
В настоящий момент в лазарете "Сити" находятся Агуэро, Жезус, Гюндоган, Бернарду Силва и Канселу.