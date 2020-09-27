Гвардиола: Никто не заботится о здоровье игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола раскритиковал организаторов соревнований за слишком плотный график.

"Реальность такова, какова она есть. Это не только для Манчестер Сити, это касается всех клубов и стран. Никто не заботится об игроках. Все — Премьер-лига, УЕФА — им важно отстоять свой бизнес.

У игроков была двухнедельная предсезонная подготовка, и теперь они должны играть каждые три дня в течение 11 месяцев. Мы не сможем ничего поменять, если не будем говорить об этом", — цитирует Гвардиолу Goal.