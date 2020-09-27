Моуриньо: Хочу, чтобы мои игроки сражались за место в старте, а не ныли

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал своих игроков бороться за место в старте и наслаждались конкуренцией.

"Да, это то, чего я хочу. Я не хочу, чтобы игроки ныли. Я не хочу, чтобы игроки чувствовали разочарование. Я не хочу, чтобы игроки чувствовали, как будто я имею что-то против них, когда не выпускаю их.

Я хочу, чтобы игроки сражались за минуты на поле, и когда ты играешь за "Тоттенхэм", то должен понимать, что "Тоттенхэм" хочет становиться лучше и лучше, и тебе нельзя расслабляться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.