Рубен Диаш обойдётся Ман Сити в 40 млн евро плюс Отаменди

Защитник "Бенфики" Рубен Диаш близок к переходу в "Манчестер Сити". Ранее эту информацию подтвердил наставник "орлов" Жорже Жезуш.

Теперь же стали известны подробности перехода. Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Сити" заплатит за португальского центрбека 40 миллионов евро. Кроме того, в Лиссабон в обратном направлении последует Николас Отаменди, которого стороны оценили в 15 млн.

Ожидается, что Диаш отправится в Манчестер уже сегодня. В понедельник ожидается медобследование.

Ранее "горожане" также подписали центрального оборонца "Борнмута" Натана Аке за 45 млн евро.