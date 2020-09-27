ПСЖ хочет взять в аренду Жоржиньо

Французское издание Telefoot сообщает, что полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может перейти в "ПСЖ".

По информации источника, чемпион Франции хочет взять 28-летнего итальянского хавбека в аренду. Руководство парижан уже вышло на контакт с боссами "аристократов".