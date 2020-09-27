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ПСЖ хочет взять в аренду Жоржиньо

Англия
(1 голосов)

Стороны уже контактировали

ПСЖ хочет взять в аренду Жоржиньо
Новина українською

Французское издание Telefoot сообщает, что полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может перейти в "ПСЖ".

По информации источника, чемпион Франции хочет взять 28-летнего итальянского хавбека в аренду. Руководство парижан уже вышло на контакт с боссами "аристократов".

В СМИ также была инфомация, что лондонский "Арсенал" проявляет интерес к Жоржиньо.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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