Тоттенхэм - Ньюкасл 1:1. Пенальти после ВАР забирает у Моуриньо победу

В рамках 3-го тура АПЛ "Тоттенхэм" принимал "Ньюкасл". Счет в поединке открыл бразильский вингер шпор Моура - Лукас отметился забитым голом на 25-й минуте встречи. Команда Жозе Моуриньо контролировала результат и казалось, что победа была уже в кармане у "Тоттенхэма", но "сороки" на 90+7 минуте все-таки сумели сравнять счет и вырвать ничью.

Форвард гостей Энди Кэрролл наносил удар головой и мяч задел руку защитника лондонцев Эрика Дайера. Арбитр встречи Питер Бэнкс обратился за помощью к ВАР и назначил пенальти в ворота Уго Льориса, а нападающий Каллум Уилсон реализовал 11-й метровый удар.

После трех туров текущего сезона чемпионата Англии обе команды имеют в своем активе по 4 очка.

3-й тур чемпионата Англии

27 сентября, Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 - 25 Лукас Моура, 1:1 - 90, пенальти Уилсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77), Лукас Моура (Ламела, 79), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46), Кейн.

"Ньюкасл": Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласселс, Ритчи (Льюис, 69), Альмирон (Кэрролл, 77), Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Жоэлинтон, Уилсон.

Предупреждения: Шелви (44), Жоэлинтон (53), Льюис (82), Хэйден (90), Уинкс (90).