Ман Сити – Лестер 2:5. Лестер разносит Сити благодаря хет-трику Варди

В рамках третьего тура АПЛ "Лестер" добыл невероятную разгромную победу над "Манчестер Сити" (2:5). Главным героем встречи стал Джейми Варди, оформивший хет-трик. Для "лис" это уже третья победа кряду со старта чемпионата, что может стать очередной заявкой команды Брендана Роджерса на борьбу за место в четвёрке.

Ужасающие индивидуальные ошибки Гарсии, Уокера и Менди привели к тому, что Пеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере стал свидетелем 5-ти пропущенных голов своей команды.

АПЛ, третий тур

Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:5

Голы: Марез (4), Аке (84) – Варди (37, пен, 54, 58 пен.), Мэддисон (77), Тилеманс (88, пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Менди, Аке, Гарсия, Уокер – Родри, Фернандиньо (Делеп, 51) – Фоден (Ф. Торрес, 64), Де Брюйне, Марез – Стерлинг

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Эванс (Фукс, 80), Амарти, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат (Мэддисон, 69) – Варди (Ихеаначо, 85)