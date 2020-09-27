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Ман Сити – Лестер 2:5. Лестер разносит Сити благодаря хет-трику Варди

Англия
(1 голосов)

Сумасшедшая перестрелка на "Этихад" закончилась разгромом "горожан"

Ман Сити – Лестер 2:5. Лестер разносит Сити благодаря хет-трику Варди
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В рамках третьего тура АПЛ "Лестер" добыл невероятную разгромную победу над "Манчестер Сити" (2:5). Главным героем встречи стал Джейми Варди, оформивший хет-трик. Для "лис" это уже третья победа кряду со старта чемпионата, что может стать очередной заявкой команды Брендана Роджерса на борьбу за место в четвёрке.

Ужасающие индивидуальные ошибки Гарсии, Уокера и Менди привели к тому, что Пеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере стал свидетелем 5-ти пропущенных голов своей команды.

АПЛ, третий тур

Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:5

Голы: Марез (4), Аке (84) – Варди (37, пен, 54, 58 пен.), Мэддисон (77), Тилеманс (88, пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Менди, Аке, Гарсия, Уокер – Родри, Фернандиньо (Делеп, 51) – Фоден (Ф. Торрес, 64), Де Брюйне, Марез – Стерлинг

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Эванс (Фукс, 80), Амарти, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат (Мэддисон, 69) – Варди (Ихеаначо, 85)

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Лестер Сити
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Комментарии (9)
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 20:42
Какие приятные вечера, везде каталония страдает. Остался последний штрих, сегодня в 22:00
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simargl (Чернигов)
27.09.2020 в 20:41
Варди красава !!!
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Algrab (Костопiль)
27.09.2020 в 20:38
Ех, трішки не дотягнули до вічного рекорду барсілони- 2-8...А Лестер красави!
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Wertu098 (8-2 -красота)
27.09.2020 в 20:38
У пепки состав на миллиард,а он ещё жалуется на плотный график??..фуфлонская карма,обсиратся в ЛЧ,но уже и в АПЛ начали)))..что там с пенальти?..Перес купил или нет?
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 20:34
И что еще прикольно, это он-лайн трансляции на этом сайте. Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:0, Ман.Сити - Лестер - 1:0 (!!!)
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0
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 20:33
Ну и три пенальти в ворота Сити. Надо будет отчет о матче глянуть, что там за пенали были.
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0
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
27.09.2020 в 20:32
Відфістінгували ненаглядного Гвардіолуса по-німецьки
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 20:32
Гвардиола жалуется на плотный график и на то, что здоровье игроков игнорируется. А сам даже не все замены использовал.
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0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
27.09.2020 в 20:28
А лисы в стране чудес.. ;)
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+1
-1


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