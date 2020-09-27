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Моуриньо о пенальти Ньюкасла: Не буду говорить, не хочу быть оштрафован

Англия
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Наставник "шпор" прокомментировал ничью с "сороками"

Моуриньо о пенальти Ньюкасла: Не буду говорить, не хочу быть оштрафован
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями после ничьи в матче с "Ньюкаслом" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Единственное, что я хотел бы сказать: моя команда играла очень хорошо. Я хочу присутствовать на скамейке во время следующего матча и не хочу быть оштрафован (о пенальти "сорок" после просмотра ВАР на 90+7 минуте - прим.).

Думаю, парень по фамилии Дарлоу (голкипер "Ньюкасла" - прим.) был лучшим в этом матче. Если, конечно, вы не хотите отдать награду кому-то, кто не числится футболистом. Их вратарь совершил много сэйвов. Он был невероятен", - рассказал португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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Источник:
BBC
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