Англия
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Только Варди и Месси оформляли хет-трики в ворота команд Гвардиолы
Два на счету Джейми и один у Лео
В матче 3-го тура чемпионата Англии
Хет-триком в составе "лис" отметился форвард Джейми Варди. Англичанин забил с игры на 54-й минуте, а на 37-й и 58-й минутах реализовал пенальти.
Только два футболиста оформляли хет-трик в ворота команд Пепа Гвардиолы:
- дважды по три гола забивал Варди;
- один хет-трик на счету у Лионеля Месси - аргентинец забивал три мяча в ворота "Ман Сити" в рамках группового этапа ЛЧ.
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Источник:Opta
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