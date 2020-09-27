Только Варди и Месси оформляли хет-трики в ворота команд Гвардиолы

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде разгромил "Манчестер Сити" .

Хет-триком в составе "лис" отметился форвард Джейми Варди. Англичанин забил с игры на 54-й минуте, а на 37-й и 58-й минутах реализовал пенальти.

Только два футболиста оформляли хет-трик в ворота команд Пепа Гвардиолы: