  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Только Варди и Месси оформляли хет-трики в ворота команд Гвардиолы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Только Варди и Месси оформляли хет-трики в ворота команд Гвардиолы

Англия
(1 голосов)

Два на счету Джейми и один у Лео

Только Варди и Месси оформляли хет-трики в ворота команд Гвардиолы
Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде разгромил "Манчестер Сити".

Хет-триком в составе "лис" отметился форвард Джейми Варди. Англичанин забил с игры на 54-й минуте, а на 37-й и 58-й минутах реализовал пенальти.

Только два футболиста оформляли хет-трик в ворота команд Пепа Гвардиолы:

  • дважды по три гола забивал Варди;
  • один хет-трик на счету у Лионеля Месси - аргентинец забивал три мяча в ворота "Ман Сити" в рамках группового этапа ЛЧ.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Джейми Варди Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...