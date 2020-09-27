Роджерс о разгроме Ман Сити: Чтобы поставить такую игру, мне понадобилось 13 лет

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Сити" в матче 3-го тура АПЛ.

"Чтобы обыграть "Манчестер Сити", надо бегать без передышки. Так что для этого необходим соответствующий настрой. Тактически мы были дисциплинированы, и из-за контрпрессинга приходилось быстро отдавать передачи.

Мы отставали, но великолепно финишировали. Мы проявили хорошее самообладание, сохраняли спокойствие и доказали, что способны создать им проблемы.

Это великолепное выступление и великолепный результат. Для того, чтобы поставить такую игру, мне понадобилось 13 лет. Я всегда за атаку, за агрессивную игру. Но нужно думать и о том, как еще можно добыть нужный результат в таких матчах", - рассказал Роджерс.