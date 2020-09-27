Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджерс о разгроме Ман Сити: Чтобы поставить такую игру, мне понадобилось 13 лет
Наставник "лис" поделился мыслями после победы над "горожанами"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал
"Чтобы обыграть "Манчестер Сити", надо бегать без передышки. Так что для этого необходим соответствующий настрой. Тактически мы были дисциплинированы, и из-за контрпрессинга приходилось быстро отдавать передачи.
Мы отставали, но великолепно финишировали. Мы проявили хорошее самообладание, сохраняли спокойствие и доказали, что способны создать им проблемы.
Это великолепное выступление и великолепный результат. Для того, чтобы поставить такую игру, мне понадобилось 13 лет. Я всегда за атаку, за агрессивную игру. Но нужно думать и о том, как еще можно добыть нужный результат в таких матчах", - рассказал Роджерс.