Пеп Гвардиола: Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера" в матче 3-го тура АПЛ.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, быстро забили. "Лестер" очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.

Мы занервничали из-за отсутствия моментов. "Лестер" не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 "Лестер" был в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение", - рассказал Гвардиола.