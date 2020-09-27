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Пеп Гвардиола: Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "лис"

Пеп Гвардиола: Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера" в матче 3-го тура АПЛ.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, быстро забили. "Лестер" очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.

Мы занервничали из-за отсутствия моментов. "Лестер" не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 "Лестер" был в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение", - рассказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Лестер Сити
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Источник:
BBC
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Комментарии (8)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
27.09.2020 в 23:04
Ему пора шахтарь возглавить.
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+1
0
Golfik25 (Киев)
27.09.2020 в 23:01
Ну да ну да, пошёл я нахер. ( мысли тактики Контратака) скажите Пеппу, что есть и другие тактики, кроме как бей беги.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 22:53
Лестер не хотел играть, не хотел - не хотел, не хотел - не хотел, не хотел - не хотел... И вот так, не желая играть, забил 5 мячей.
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+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
27.09.2020 в 22:52
Во всём виноват Лестер что не хотел играть Гвардиола зажигает нужно ищё миллиард на трансферы
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 22:53
Он не зажигает, а отжигает.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.09.2020 в 22:50
Вообще не понимаю этих претензий... У тебя состав под миллиард... Ты уже сотого защитника себе выпросил, а тебе все не так... Уважаю его как тренера, но что то он стал много ныть последнее время.. Зачем..
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 22:54
Чтобы тренировать Манчестер Сити, я должен выигрывать (с)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 23:22
а что ему остается делать. кроме как ныть. гвардиола только транжирит деньги. а результаты дает средние. 2 чемпионства и кубок Англии за 4 года. После Барселоны он стал ставить много требований, но былых успехов дать не может
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