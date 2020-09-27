Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола: Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать
Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "лис"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы хорошо сыграли в первом тайме, быстро забили. "Лестер" очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.
Мы занервничали из-за отсутствия моментов. "Лестер" не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 "Лестер" был в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение", - рассказал Гвардиола.