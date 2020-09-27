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Манчестер Сити - Лестер 2:5. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Голевой дождь в Манчестере

Манчестер Сити - Лестер 2:5. Обзор матча и видео голов
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В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимал "Лестер". В матче было забито семь голов! Героем матча стал форвард "лис" Джейми Варди - английский нападающий оформил хет-трик. После трех туров команда Брендана Роджерса занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету три победы. В свою очередь подопечные Пепа Гвардиолы довольно неубедительно начали нынешнюю кампанию - "горожане" сейчас всего лишь на 13-м месте, но у "Ман Сити" есть матч в запасе.

АПЛ, третий тур

Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:5

Голы: Марез (4), Аке (84) – Варди (37, пен, 54, 58 пен.), Мэддисон (77), Тилеманс (88, пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Менди, Аке, Гарсия, Уокер – Родри, Фернандиньо (Делеп, 51) – Фоден (Ф. Торрес, 64), Де Брюйне, Марез – Стерлинг

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Эванс (Фукс, 80), Амарти, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат (Мэддисон, 69) – Варди (Ихеаначо, 85)

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 23:10
Гол пяткой прекрасен. По пенальти так скажу, если бы такие назначили в УПЛ, неважно, в чью пользу, то от обвинений в покупке арбитра не было бы отбоя.
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