Манчестер Сити - Лестер 2:5. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимал "Лестер". В матче было забито семь голов! Героем матча стал форвард "лис" Джейми Варди - английский нападающий оформил хет-трик. После трех туров команда Брендана Роджерса занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету три победы. В свою очередь подопечные Пепа Гвардиолы довольно неубедительно начали нынешнюю кампанию - "горожане" сейчас всего лишь на 13-м месте, но у "Ман Сити" есть матч в запасе.

АПЛ, третий тур

Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Лестер" 2:5

Голы: Марез (4), Аке (84) – Варди (37, пен, 54, 58 пен.), Мэддисон (77), Тилеманс (88, пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Менди, Аке, Гарсия, Уокер – Родри, Фернандиньо (Делеп, 51) – Фоден (Ф. Торрес, 64), Де Брюйне, Марез – Стерлинг

"Лестер": Шмейхель – Джастин, Сеюнджю, Эванс (Фукс, 80), Амарти, Кастань – Барнс, Менди, Тилеманс, Прат (Мэддисон, 69) – Варди (Ихеаначо, 85)