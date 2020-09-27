АПЛ. Вест Хэм громит Вулверхэмптон. Ярмоленко отсидел весь матч в запасе

В рамках 3-го тура АПЛ "Вест Хэм" дома разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0. Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко провел весь поединок на скамейке запасных. В свою очередь английский вингер Джаррод Боуэн, который вышел на позиции Андрея отметился дублем. Команда Дэвида Мойеса после двух поражений одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата Англии и имеет в своем активе три очка. У "волков" аналогичная ситуация - у "Вулвз" после трех туров также только одна победа.

3-й тур чемпионата Англии

21.00, Лондон, "Олимпийский стадион"

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 - 17 Боуэн, 2:0 - 57 Боуэн, 3:0 - 66, автогол Хименес, 4:0 - 90 Аллер.

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Бальбуэна, Крессуэлл, Фредерикс (Джонсон, 49), Райс, Форнальс, Боуэн (Нобл, 88), Соучек, Масуаку, Антонио (Аллер, 88).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду (Хувер, 73), Рубен Винагре, Коуди, Саисс, Траоре (Фабиу Силва, 62), Моутинью (Витинья, 73), Нету, Рубен Невеш, Боли, Хименес.

Предупреждение: Коуди (51).