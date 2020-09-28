  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манчестер Сити оформил трансфер Диаша – Отаменди перешел в Бенфику
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манчестер Сити оформил трансфер Диаша – Отаменди перешел в Бенфику

Англия
(2 голосов)

Обмен с большой доплатой?

Официально: Манчестер Сити оформил трансфер Диаша – Отаменди перешел в Бенфику
Новина українською

Центральный защитник португальской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит профессиональную карьеру в английском "Манчестер Сити". Пресс-служба клуба из Лиссабона объявила, что "орлы" согласовали трансфер 23-летнего игрока с "горожанами".

Читайте такжеМанчестер Сити - Лестер 2:5. Обзор матча и видео голов

Шейхи заплатят за Диаша 68 миллионов евро. Отметим, что еще 3,6 миллиона могут достаться клубу из Лиссабона в виде бонусов за успешные выступления Рубена за английскую команду.

В обратном направлении отправился аргентинец Николас Отаменди – "орлы" заплатят за 32-летнего центрбека 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николас Отаменди Бенфика (Лиссабон) Манчестер Сити Рубен Диаш
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Benfica

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...