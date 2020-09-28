Официально: Манчестер Сити оформил трансфер Диаша – Отаменди перешел в Бенфику

Центральный защитник португальской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит профессиональную карьеру в английском "Манчестер Сити". Пресс-служба клуба из Лиссабона объявила, что "орлы" согласовали трансфер 23-летнего игрока с "горожанами".

Шейхи заплатят за Диаша 68 миллионов евро. Отметим, что еще 3,6 миллиона могут достаться клубу из Лиссабона в виде бонусов за успешные выступления Рубена за английскую команду.

В обратном направлении отправился аргентинец Николас Отаменди – "орлы" заплатят за 32-летнего центрбека 15 миллионов евро.