Сульшер припомнил Моуриньо замеры ворот – Жозе остроумно ответил Оле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошутил над наставником лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после того, как португалец измерял ворота "шпор" перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со "Шкендией". Естественно, Жозе ответил Оле. Напомним, "Брайтон" уступил "Манчестер Юнайтед" в рамках 3-го тура АПЛ – команда Поттера попала в каркас ворот пять раз, установив рекорд чемпионата.

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1), "сороки" забили пенальти в компенсированное время. "МЮ" же вырвал победу у "Брайтона" (2:3) также благодаря 11-метровому на последних секундах поединка.

"Вы должны быть счастливы, ведь здесь нет Жозе, чтобы измерить стойки ворот", — отметил Сульшер.