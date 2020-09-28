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Сульшер припомнил Моуриньо замеры ворот – Жозе остроумно ответил Оле
Небольшая перепалка менеджеров
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пошутил над наставником лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после того, как португалец измерял ворота "шпор" перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со "Шкендией". Естественно, Жозе ответил Оле. Напомним, "Брайтон" уступил "Манчестер Юнайтед" в рамках 3-го тура АПЛ – команда Поттера попала в каркас ворот пять раз, установив рекорд чемпионата.
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1), "сороки" забили пенальти в компенсированное время. "МЮ" же вырвал победу у "Брайтона" (2:3) также благодаря 11-метровому на последних секундах поединка.
"Вы должны быть счастливы, ведь здесь нет Жозе, чтобы измерить стойки ворот", — отметил Сульшер.
"Понимаю, что для Оле не важны размеры ворот. Ему важен размер штрафной площадки. Он бы никогда не согласился играть в штрафной, которая на метр меньше обычной. Сульшер бы хотел, чтобы она была больше на четыре метра", – ответил Моуриньо.