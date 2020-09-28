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СМИ: МЮ заинтересован в приобретении опорного хавбека Челси – Сульшер в восторге от игрока
Француз может переехать на "Олд Траффорд"?
"Манчестер Юнайтед" может оформить трансфер полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, как сообщает издание Mirror. По информации источника, менеджер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является давним поклонником француза и считает, что он может усилить среднюю линию команды.
Для того, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", Канте нужно пойти на сокращение заработной платы. Манкунианцы уже связались с представителями 29-летнего исполнителя сборной Франции.
Напомним, Н'Голо защищает цвета "Челси" с 2016 года. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлой кампании он сыграл в 22 матчах и забил 3 гола.