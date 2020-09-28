СМИ: МЮ заинтересован в приобретении опорного хавбека Челси – Сульшер в восторге от игрока

"Манчестер Юнайтед" может оформить трансфер полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, как сообщает издание Mirror. По информации источника, менеджер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является давним поклонником француза и считает, что он может усилить среднюю линию команды.

Для того, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", Канте нужно пойти на сокращение заработной платы. Манкунианцы уже связались с представителями 29-летнего исполнителя сборной Франции.

Напомним, Н'Голо защищает цвета "Челси" с 2016 года. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлой кампании он сыграл в 22 матчах и забил 3 гола.