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СМИ: МЮ заинтересован в приобретении опорного хавбека Челси – Сульшер в восторге от игрока

Англия
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Француз может переехать на "Олд Траффорд"?

СМИ: МЮ заинтересован в приобретении опорного хавбека Челси – Сульшер в восторге от игрока
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"Манчестер Юнайтед" может оформить трансфер полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, как сообщает издание Mirror. По информации источника, менеджер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является давним поклонником француза и считает, что он может усилить среднюю линию команды.

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Для того, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", Канте нужно пойти на сокращение заработной платы. Манкунианцы уже связались с представителями 29-летнего исполнителя сборной Франции.

Напомним, Н'Голо защищает цвета "Челси" с 2016 года. Контракт Канте рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлой кампании он сыграл в 22 матчах и забил 3 гола.

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В статье: Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Н'Голо Канте
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Источник:
Goal.com

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