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Родри: На мой взгляд, Лестеру повезло

Англия
(3 голосов)

По его мнению, горожане были сильнее

Родри: На мой взгляд, Лестеру повезло
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес прокомментировал итог матча 3-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", в котором его команда на своём поле потерпела разгромное поражение со счётом 2:5.

"На мой взгляд, "Лестеру" повезло. Футбол был несправедлив к нам. Возможно, это наша вина, может, дело в их силе. Но это очень трудно объяснить. Мы сделали многое для победы в этом матче. Такие команды, как "Лестер", приезжают сюда и играют с 11 футболистами за линией мяча. Я молод и стараюсь учиться в каждом матче, но игры вроде этой, когда соперник ничего не делает, немного сбивают с толку. Это не то, как я люблю играть", — приводит слова Родри BBC.

"Манчестер Сити", набрав 3 очка в 2 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" (9) – первый.

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В статье: Манчестер Сити Родри "Лестер Сити" Родриго Эрнандес Лестер Сити
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