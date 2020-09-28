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Крауч: Я поставил, что Бруну Фернандеш возьмёт Золотую бутсу

Англия
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Но случится ли это?

Крауч: Я поставил, что Бруну Фернандеш возьмёт Золотую бутсу
Новина українською

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч высмеял количество пенальти, назначаемых в пользу "Манчестер Юнайтед" в матчах чемпионата Англии.

"Я поставил, что Бруну Фернандеш возьмёт „Золотую бутсу“ Премьер-лиги. Я сделал это на том основании, что буду слышать о пенальти в пользу „Манчестер Юнайтед“ раз в неделю. Всего 38 игр, поэтому я говорю о 38 пенальти. Согласны?

Я считаю, что пенальти, который „Манчестер Юнайтед“ получил в Брайтоне, был совершенно замечательным. Не знаю, что бы я почувствовал, если бы был на месте игроков „Брайтона“, которые подумали, что они взяли очко в матче, но затем увидели, как в игру вступил VAR в тот момент, когда уже началось послематчевое рукопожатие", — приводит слова Крауча Daily Mail.

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В статье: Питер Крауч Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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