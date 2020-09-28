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Поздний трансфер. Тоттенхэм нашел дублера для Кейна в Кристал Пэлас

Англия
(3 голосов)

До этого он играл в "Ливерпуле"

Поздний трансфер. Тоттенхэм нашел дублера для Кейна в Кристал Пэлас
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" ищет дублера, который сможет подменять Гарри Кейна. Найти решение они могут в "Кристал Пэлас".

По данным Football Insider, "шпоры" обратили внимание на Кристиана Бентеке. Они намеренны завершить переход в ближайшее время, чтобы успеть до закрытия трансферного окна.

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У бельгийского форварда остался лишь год по контракту с "Кристал Пэлас", что существенно снизит цену. В прошедшем сезоне форвард забил два гола в 25-ти матчах.

Напомним, что Бентеке уже играл в топ-клубе - один год он провел в "Ливерпуле".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Бентеке Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.09.2020 в 20:11
Краще он Яремчука взяли б.
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