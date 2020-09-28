Поздний трансфер. Тоттенхэм нашел дублера для Кейна в Кристал Пэлас

Лондонский "Тоттенхэм" ищет дублера, который сможет подменять Гарри Кейна. Найти решение они могут в "Кристал Пэлас".

По данным Football Insider, "шпоры" обратили внимание на Кристиана Бентеке. Они намеренны завершить переход в ближайшее время, чтобы успеть до закрытия трансферного окна.

У бельгийского форварда остался лишь год по контракту с "Кристал Пэлас", что существенно снизит цену. В прошедшем сезоне форвард забил два гола в 25-ти матчах.

Напомним, что Бентеке уже играл в топ-клубе - один год он провел в "Ливерпуле".