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Алиссон: Ливерпуль снова на правильном пути

Англия
(2 голосов)

"Красные" добыли две победы на старте

Алиссон: Ливерпуль снова на правильном пути
UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер уверен, что сейчас клуб находится в хорошей форме.

"У нашей команды был спад после карантина. У нас не было особого азарта, но все игроки понимали, что вернутся на правильный путь. В первом туре у нас была сложнейшея встреча с "Лидсом".

Затем мы обыграли "Челси" и мне очень понравился наш психологический настрой. Уверен, что мы вернулись на правильный путь. "Ливерпуль" готов побеждать в каждом туре", - приводит слова бразильца Goal.

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Уже сегодня "красных" ожидает новый непростой поединок - в соперниках "Арсенал".

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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