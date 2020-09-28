Алиссон: Ливерпуль снова на правильном пути

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер уверен, что сейчас клуб находится в хорошей форме.

"У нашей команды был спад после карантина. У нас не было особого азарта, но все игроки понимали, что вернутся на правильный путь. В первом туре у нас была сложнейшея встреча с "Лидсом".

Затем мы обыграли "Челси" и мне очень понравился наш психологический настрой. Уверен, что мы вернулись на правильный путь. "Ливерпуль" готов побеждать в каждом туре", - приводит слова бразильца Goal.

Уже сегодня "красных" ожидает новый непростой поединок - в соперниках "Арсенал".