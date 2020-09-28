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Два клуба АПЛ готовы подписать Милика - Наполи не собирается удерживать форварда

Англия
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Иначе потеряют его бесплатно

Два клуба АПЛ готовы подписать Милика - Наполи не собирается удерживать форварда
UA-Футбол
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Итальянский "Наполи" готов продать Аркадиуша Милика в ближайшее время. Польский футболист отказался продлевать контракт.

По данным Daily Express, сейчас интерес к нему проявляют два клуба - "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Вторыми сейчас руководит Карло Анчелотти, который хорошо знаком со способностями форварда.

Долгое время с Миликом вела переговоры "Рома". Однако из-за запросов самого игрока сделка сорвалась. Его контракт с "Наполи" истекает в 2021-м году.

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Отметим, что сейчас Аркадиуш перестал попадать в состав действующего клуба.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед
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