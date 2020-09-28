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"Ван Гал - худший тренер в моей карьере". Экс-игрок МЮ критикует голландца

Англия
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Может дело в самом игроке?

"Ван Гал - худший тренер в моей карьере". Экс-игрок МЮ критикует голландца
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль жестко проехался по Луи Ван Галу, с которым вместе работал в составе "дьяволов".

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"О некоторых людях я могу высказаться плохо. Луи Ван Гал был не похож на Мойеса, если говорить о человеческих качествах. Я знал, что он не любит бразильцев и многие люди предупреждали, что от меня он захочет избавиться.

В первый день тренировок он со мной разговаривал, а после сказал, что я могу покинуть клуб. Моим решением было бороться за место в основе и я еще год пробыл в команде. Мне было непросто. Ван Гал - худший тренер в моей карьере", - приводит слова Рафаэля Mundo Deportivo.

На данный момент, бразильский защитник играет в турецком "Истанбуле".

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В статье: Луи Ван Гал Рафаэль Манчестер Юнайтед
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