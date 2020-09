Ливерпуль - Арсенал. Тьяго травмирован, Виллиан выходит в старте

Сегодня лондонский "Арсенал" попытается нанести "Ливерпулю" первое поражение в АПЛ. Обе команды сыграют на "Энфилде".

Стали известны стартовые составы. Стоит отметить, что Тьяго Алькантара пропустит игру из-за повреждения. А вот Микель Артета выпустил достаточно атакущюий состав, на острие сыграют Виллиан, Обамеянг и Лаказетт.

???? TEAM NEWS ????



One change to the starting XI from #CHELIV; Gomez replaces Henderson. Thiago misses out due to a minor fitness issue.#LIVARS