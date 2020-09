По первому закону Клоппа. АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 3:1

Тьяго Алькантара мог выйти на поле в этом поединке, но прямо перед игрой хавбек получил повреждение и не попал даже в заявку. Артета же решил выпустить с первых минут Эль-Ненни, а не Себальоса – Данни отсутствовал на и без того скомканной предсезонной подготовке, его физических кондиций вряд ли бы хватило на весь матч против действующего чемпиона. Испанец появился на газоне как раз за полчаса до финального свистка. Впрочем, от составов к делу.

Встреча началась по ожидаемому сценарию: давление хозяев было более акцентированным, контроль снаряда также оставался за "Ливерпулем". На первых минутах Мане достаточно грубо сфолил на Тирни, за что получил заслуженный "горчичник", после чего проверил Лено – у Бернда не возникло проблем с нейтрализацией угрозы в исполнении десятки "красных". "Арсенал" продолжал отбиваться, но пространства между линиями гостей возникало все больше и больше – к примеру, "Ливерпуль" мог забивать после прекрасного выстрела ТАА (мощный удар, рикошет, перекладина).

Несмотря на фирменный прессинг в исполнении хозяев, всех удивили и открыли счет именно гости. Первый толковый выпад "канониров" на контратаке принес дивиденды – Мэйтленд-Найлз прострелил, а Робертсону не хватило технической оснащенности во время приема мяча, "благодаря" чему Эндрю выступил ассистентом для Ляказетта (0:1). Естественно, никакого офсайда у Александра не было, ведь сфера отскочила к нему от оппонента. Француз отличился в каждом из первых трех туров АПЛ – в последний раз такую результативность на старте демонстрировал Оливье Жиру (сезон 2013/14).

