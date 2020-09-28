По первому закону Клоппа. АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 3:1

Тьяго Алькантара мог выйти на поле в этом поединке, но прямо перед игрой хавбек получил повреждение и не попал даже в заявку. Артета же решил выпустить с первых минут Эль-Ненни, а не Себальоса – Данни отсутствовал на и без того скомканной предсезонной подготовке, его физических кондиций вряд ли бы хватило на весь матч против действующего чемпиона. Испанец появился на газоне как раз за полчаса до финального свистка. Впрочем, от составов к делу.

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Встреча началась по ожидаемому сценарию: давление хозяев было более акцентированным, контроль снаряда также оставался за "Ливерпулем". На первых минутах Мане достаточно грубо сфолил на Тирни, за что получил заслуженный "горчичник", после чего проверил Лено – у Бернда не возникло проблем с нейтрализацией угрозы в исполнении десятки "красных". "Арсенал" продолжал отбиваться, но пространства между линиями гостей возникало все больше и больше – к примеру, "Ливерпуль" мог забивать после прекрасного выстрела ТАА (мощный удар, рикошет, перекладина).

Несмотря на фирменный прессинг в исполнении хозяев, всех удивили и открыли счет именно гости. Первый толковый выпад "канониров" на контратаке принес дивиденды – Мэйтленд-Найлз прострелил, а Робертсону не хватило технической оснащенности во время приема мяча, "благодаря" чему Эндрю выступил ассистентом для Ляказетта (0:1). Естественно, никакого офсайда у Александра не было, ведь сфера отскочила к нему от оппонента. Француз отличился в каждом из первых трех туров АПЛ – в последний раз такую результативность на старте демонстрировал Оливье Жиру (сезон 2013/14).

7 - Alexandre Lacazette is the first Arsenal player to score in the first three matchdays of a Premier League season since Olivier Giroud in 2013-14. Opportunist. pic.twitter.com/acoYv6nP5C — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2020

Правда, счастье "пушкарей" длилось недолго – Салах не сумел пробить Лено, снаряд отскочил от рук немецкого голкипера к Мане, а Садио расправился с пустыми воротами (1:1). К тому же, натиск мерсисайдцев заслуженно трансформировался и в преимущество на табло. Подача ТАА не была остановлена Бельерином и нашла Робертсона, шотландец сыграл в лучших традициях форвардов и извинился перед партнерами за свою ошибку (2:1).

From one full-back to another ???? pic.twitter.com/oqV7jAgdJQ — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

"Красные" начали вторую половину встречи с сумасшедшей заряженностью на третий гол в ворота соперника. С натиском хозяев в стартовые 15 минут тайма гости справились, после чего даже имели свой отличный шанс сравнять счет – Ляказетт не переиграл Алиссона после отменной передачи Себальоса из глубины.

Невероятную нацеленность и активность вплоть до своей замены демонстрировал Мане – в активе сенегальца во втором тайме куча выигранных подборов, два опасных выстрела и большой вклад в PPDA, показатель интенсивности прессинга. В целом, давление "Ливерпуля" средним и высоким блоком – это большая тема для футбольной диссертации, в данном матче с "Арсеналом" хозяева жали гостей до финального свистка практически без передышек. Все по первому и главному закону Клоппа: прессинг – лучший плеймейкер.

Поединок плавно подходил к своему логическому завершению под аккомпанемент замен и желтых карточек. Десять минут плюс четыре компенсированных получил в свое распоряжение Жота – именно новичок заменил Мане и оформил бильярдный удар в левую от себя лузу после "скидки" головой Луиза (3:1). Экс-игрок "Вулвз" стал 13-м футболистом, который забил в дебютной встрече в АПЛ за "Ливерпуль", а Клопп вернул должок Артете за поражения в двух последних очных матчах. В четверг команды встретятся вновь, но уже в рамках Кубка Английской лиги.

The points belong to Liverpool tonight.



???? 3-1 ⚪️ (FT)#LIVARS — Arsenal (@Arsenal) September 28, 2020

АПЛ, 3-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" – "Арсенал" 3:1

Голы: Мане (28), Робертсон (34), Жота (88) – Ляказетт (25)

"Ливерпуль": Алиссон – Трент Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Кейта (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино (Минамино, 90+1), Мане (Жота, 80)

"Арсенал": Лено – Холдинг, Луиз, Тирни – Бельерин, Эль-Ненни, Джака (Себальос, 60), Мэйтленд-Найлз – Виллиан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетиа, 73), Обамеянг

Предупреждения: Мане (3), Трент Александер-Арнольд (49) – Бельерин (68), Себальос (72)