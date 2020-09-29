Ливерпуль - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль одержал волевую победу над Арсеналом. Канониры забили первыми в середине первого тайма, но Мане почти сразу ответил своим голом, а затем Робертсон вывел хозяев вперед. Уже под конец игры новичок Диего Жота поставил точку в победе команды Клоппа, которая отомстила Арсеналу за поражение в матче за Суперкубок Англии.

Английская Премьер-лига. Четвертый тур

Ливерпуль - Арсенал 3:1

Голы: Мане 28 Робертсон 34, Жота 88 - Ляказетт 25