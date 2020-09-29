  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Арсенал, Чемпионат Англии, 28 сентября 2020

Ливерпуль - Арсенал 3:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль одержал волевую победу над Арсеналом. Канониры забили первыми в середине первого тайма, но Мане почти сразу ответил своим голом, а затем Робертсон вывел хозяев вперед. Уже под конец игры новичок Диего Жота поставил точку в победе команды Клоппа, которая отомстила Арсеналу за поражение в матче за Суперкубок Англии.

Английская Премьер-лига. Четвертый тур
Ливерпуль - Арсенал 3:1
Голы: Мане 28 Робертсон 34, Жота 88 - Ляказетт 25

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Лаказетт Садио Мане Эндрю Робертсон Диогу Жота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...