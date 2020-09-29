  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Президент Лиона: Арсенал не учел тот факт, что Ауар, вообще-то, игрок сборной Франции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Лиона: Арсенал не учел тот факт, что Ауар, вообще-то, игрок сборной Франции

Англия
(1 голосов)

Дерзкий ответ босса

Президент Лиона: Арсенал не учел тот факт, что Ауар, вообще-то, игрок сборной Франции
Новина українською

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас оценил вероятность трансфера полузащитника Уссема Ауара в лондонский "Арсенал".

Читайте такжеЛион готов продать своего лидера – на игрока претендуют Манчестер Сити и Ювентус

"Предложение "Арсенала" было скромным. Нам показалось, что они не учли тот факт, что он, вообще-то, игрок национальной сборной Франции. Их предложение нас не устроило. Сколько мы просим – 40 или 50? Разумеется, больше".

Ауар сыграл 41 матч за "Лион" во всех турнирах в сезоне-2019/20. "Олимпик" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлой кампании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лион Олимпик (Лион) Уссем Ауа Жан-Мишель Олас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GFNF

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...