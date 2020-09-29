Президент Лиона: Арсенал не учел тот факт, что Ауар, вообще-то, игрок сборной Франции

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас оценил вероятность трансфера полузащитника Уссема Ауара в лондонский "Арсенал".

"Предложение "Арсенала" было скромным. Нам показалось, что они не учли тот факт, что он, вообще-то, игрок национальной сборной Франции. Их предложение нас не устроило. Сколько мы просим – 40 или 50? Разумеется, больше".