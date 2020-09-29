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Президент Лиона: Арсенал не учел тот факт, что Ауар, вообще-то, игрок сборной Франции
Дерзкий ответ босса
Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас оценил вероятность трансфера полузащитника Уссема Ауара в лондонский "Арсенал".
"Предложение "Арсенала" было скромным. Нам показалось, что они не учли тот факт, что он, вообще-то, игрок национальной сборной Франции. Их предложение нас не устроило. Сколько мы просим – 40 или 50? Разумеется, больше".
Ауар сыграл 41 матч за "Лион" во всех турнирах в сезоне-2019/20. "Олимпик" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлой кампании.
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Источник:GFNF
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