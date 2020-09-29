АПЛ может рассмотреть варианты досрочного завершения сезона. Причина – COVID-19

Сегодня в рамках очередного собрания клубы Английской Премьер-лиги обсудят критерии потенциального прекращения матчей чемпионата. Причина – пандемия коронавируса.

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По информации BBC, сейчас рассматриваются следующие варианты: если к моменту остановки пройдет 2/3 или 3/4 сезона, то кампания будет признана досрочно завершенной, а если менее 2/3 или 3/4 – то несостоявшейся.

Если представители клубов проголосуют за одно из таких решений, то соответствующие изменения будут внесены в регламент лиги. Напомним, прошлый розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за COVID-19 в марте после 29 туров, но доигран летом.