Скаузер до мозга костей. Кертис Джонс как будущее Ливерпуля

В прошлом сезоне "Ливерпуль" Юргена Клоппа мог себе позволить многое в английской Премьер-лиге. Команда смяла всех своих соперников, опередив ближайшего преследователя в лице "Сити" Гвардиолы почти на два десятка очков. У немца была возможность пойти на эксперименты и одним из таких экспериментов стал Кертис Джонс, молодой воспитанник академии мерсисайдцев.

В последние годы "Ливерпуль" показывает себя в качестве крайне умного и прагматичного клуба. Да, на Мерсисайде тратят большие суммы, но делают это так, что никаких вопросов быть не может. Ван Дейк и Алиссон обошлись "красным" дорого, но это были именно те позиции, которые должны были быть усиленными качественными игроками. За всем этим скрывается еще одна работа – в академии. "Ливерпуль" обладает одной из сильнейших академий не только в Англии, а возможно и в мире.

Все дело в подходе: молодые игроки чувствуют клубную принадлежность и то, что рано или поздно они получат свой шанс, если будут этого достойны. На каждом возрастном уровне в "Ливерпуле" существует группа одаренных игроков, которые с течением времени начинают привлекаться к тренировкам с главной командой. Одно дело, когда ты лишь пересекаешься с теми, кто является твоими кумирами, другое – тренироваться бок о бок с ними. Потому зимой, когда "Ливерпуль" был вынужден играть на большое количество фронтов, в клубе нашлись качественные молодые игроки, заменившие полностью главный состав. Филлипс, Уильямс, Эллиотт, Брюстер, Хувер и сам Джонс.

Скаузер с рождения, Кертис Джонс появился на свет 30 января 2001 года. Уже в возрасте девяти лет уроженец Ливерпуля был зачислен в академию одноименного клуба. На всех уровнях он был если не лучшим, то одним из лучших. Его любимой позицией стал левый фланг, но также он может сыграть в центре. Последние пару лет Кертис Джонс разрывался между играми за команду U-18 и U-23, то есть дубль "Ливерпуля". На обоих уровнях он был крайне хорош. За него говорит уже то, что он стал частым гостем нарезок на Youtube от УЕФА, а не от частных видеомейкеров.

Его статистика в том сезоне поражает: вместе с "Ливерпуль U-19" он играл в Юношеской Лиге чемпионов и в четырех матчах забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Выходя за дубль (U23), в четырнадцати матчах у него девять голов и четыре голевые передачи. Но на этом он не остановился: за основу "красных" он забил два гола в четырех матчах Кубка Англии, отдал голевую передачу в двух Кубках лиги и уже забил свой первый мяч в Премьер-лиге.

4 февраля 2020 года Кертис Джонс золотыми буквами вписал свое имя в историю "Ливерпуля". На матч Кубка Англии против "Шрусбери" (Д3) "красные" выставили молодежный состав. Джонс вывел эту команду с капитанской нашивкой. На тот момент ему было 19 лет и 5 дней. Это позволило ему побить 120-летний рекорд Алекса Рейсбека. Воспитанник клубной академии не мог сдержать своих чувств.

Это неповторимое чувство. Парни, тренеры, весь штаб – мы все работали эту неделю в невероятной атмосфере. Сейчас меня переполняет гордость, ведь я стал самым молодым капитаном в истории "красных". Думаю, что называть этот момент особенным будет преуменьшением. Это мечта, ставшая реальностью. У этого клуба невероятная история, невероятные фанаты. И это потрясающее чувство – быть тут, играть, капитанить…

Свой первый профессиональный контракт он подписал 1 февраля 2018 года, а уже 4 июля 2020 года продлил его еще на пять лет – аж до 30 июня 2025 года. "Клуб моего детства, клуб всей моей семьи", – прокомментировал свою подпись Джонс.

Другая памятная дата – 5 июля 2020 года, через день после подписания нового контракта. "Ливерпуль" на "Энфилде" принимал "Астон Виллу". Нелегкая игра, в которой только на 71-й минуте первый гол забил Садьо Мане. Кертис Джонс появился на 86-й вместо Наби Кейта, а спустя пару минут уже бежал к Юргену Клоппу, чтобы выразить ему свою благодарность за такое доверие. Салах сбросил мяч головой в центр штрафной, а Джонс не давая мячу упасть на газон, отправил его точно в цель. "Было здорово, но я думаю, что важнее набранные нами три очка, – скромничал в беседе со Sky Sports хавбек "красных". – Я не думал об отсутствии болельщиков. Для меня гол есть гол. Они все имеют значения".

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дэнни Мерфи в интервью BBC не скрывал своего удовлетворения от игры Джонса: "Действительно впечатлен Кертисом. Он играет в полузащите, он забивает голы. Двигается туда, куда надо, прекрасно бегает, ему комфортно играть обеими ногами, и он знает, когда нужно отдать пас, а когда пойти в обыгрыш. У него есть креативность и он законченный продукт. Он демонстрирует все качества, которые позволят ему играть на высоком уровне.

Он уверен в себе, просит мяч и получает его в трудных позициях. Не боится играть в сложные передачи. Можно сказать, что он не всегда играет безопасно, но это от его желания оказать влияние на игру. Это то, что нужно делать, когда ты играешь за "Ливерпуль". Вполне вероятно, что в ближайшие годы Клоппу не нужно будет выходить на трансферный рынок для закрытия позиции.

Все идет к тому, что именно у Кертиса Джонса будут наибольшие шансы стать последователем Стивена Джеррарда и Джейми Каррагера. Всех их объединяет одно: они "скаузеры" с детства. В свои девятнадцать его уже любят болельщики и также ждут от него большого будущего в красных цветах. Интересный факт: Кертису Джонсу был всего месяц, когда Клопп возглавил "Майнц" и начал свою тренерскую карьеру. Можно сказать, что именно улыбчивый Юрген сейчас делает все, чтобы у Джонса получилось.

По правилам Премьер-лиги, чтобы получить медаль победителя, нужно сыграть по крайней мере пять матчей. Клопп уже не раз высказывал свое мнение о странности этого правила, заявив, что каждый игрок, который даже не выходил на поле, для него внес вклад. И он готов сделать для таких игроков и членов штаба медали за свой счет. Но Джонсу такой жест не понадобился. Прошлый чемпионат Кертис закончил с шестью матчами в Премьер-лиге.

В сезоне 2020/21 он уже успел выйти на замену в матче за Суперкубок Англии, сыграть в первом туре АПЛ против "Лидса", а также отличиться двумя голами в поединке Кубка лиги против "Линкольна".