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Манчестер Юнайтед отказался от покупки Сарра

Англия
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Игрок останется в Уотфорде

Манчестер Юнайтед отказался от покупки Сарра
Новина українською

Нападающий "Уотфорда" Исмаил Сарр не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает talkSPORT.

По данным источника, "шершни" хотят получить за 22-летнего сенегальца 45 миллионов фунтов, и манкунианцам данная сумма кажется слишком завышенной.

В сезоне-2019/20 Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24,5 миллиона евро.

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В статье: Уотфорд Манчестер Юнайтед Исмаила Сарра
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