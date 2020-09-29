Манчестер Юнайтед отказался от покупки Сарра

Нападающий "Уотфорда" Исмаил Сарр не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает talkSPORT.

По данным источника, "шершни" хотят получить за 22-летнего сенегальца 45 миллионов фунтов, и манкунианцам данная сумма кажется слишком завышенной.

В сезоне-2019/20 Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24,5 миллиона евро.