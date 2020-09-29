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МЮ готов подписать сербского форварда Реала
Сульшеру нужен новый нападающий
Мадридский "Реал" готов отпустить в аренду Луку Йовича. Сербский нападающий не попадает в основной состав, а игровая практика нужна.
По данным AS, серба может приютить "Манчестер Юнайтед". Сульшер давно ищи усиление в атакующую линию и Йович может стать именно тем кандидатом.
В прошлом сезоне Лука 27 раз выходил на поле, однако в большинстве случаев лишь на замену.
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Источник:AS
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