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МЮ готов подписать сербского форварда Реала

Англия
(1 голосов)

Сульшеру нужен новый нападающий

МЮ готов подписать сербского форварда Реала
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" готов отпустить в аренду Луку Йовича. Сербский нападающий не попадает в основной состав, а игровая практика нужна.

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По данным AS, серба может приютить "Манчестер Юнайтед". Сульшер давно ищи усиление в атакующую линию и Йович может стать именно тем кандидатом.

В прошлом сезоне Лука 27 раз выходил на поле, однако в большинстве случаев лишь на замену.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Лука Йович
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Источник:
AS
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