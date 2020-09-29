Экс-форвард сборной Англии: Салах эгоистичен, так как всегда хочет забивать

Экс-нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Эмил Хески высказался о вингере "красных" Мохамеде Салахе.

"Все мы знаем, что Мо, он всегда гонится за золотой бутсой, он всегда хочет забить. Из-за этого он эгоистичен. Бывают моменты, когда форварды злятся на него, так как он отдает мало передач. Но клуб получает игрока, который забивает 20-25 голов в сезоне.

Именно такой драйв, такое желание сделало его таким великим игроком. Я думаю, ему нужно продолжать и делать то, что он делает", - приводит слова Хески Goal.

В текущем сезоне Салах забил три гола в четырех матчах - египтянин отметился хет-триком в ворота "Лидса".