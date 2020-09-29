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Экс-форвард сборной Англии: Салах эгоистичен, так как всегда хочет забивать

Англия
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Это не всегда идет на пользу команде

Экс-форвард сборной Англии: Салах эгоистичен, так как всегда хочет забивать
UA-Футбол
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Экс-нападающий сборной Англии и "Ливерпуля" Эмил Хески высказался о вингере "красных" Мохамеде Салахе.

"Все мы знаем, что Мо, он всегда гонится за золотой бутсой, он всегда хочет забить. Из-за этого он эгоистичен. Бывают моменты, когда форварды злятся на него, так как он отдает мало передач. Но клуб получает игрока, который забивает 20-25 голов в сезоне.

Именно такой драйв, такое желание сделало его таким великим игроком. Я думаю, ему нужно продолжать и делать то, что он делает", - приводит слова Хески Goal.

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В текущем сезоне Салах забил три гола в четырех матчах - египтянин отметился хет-триком в ворота "Лидса".

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В статье: Эмил Хески Ливерпуль Мохамед Салах
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