30-миллионый новичок Ливерпуля подхватил COVID-19

Вчера английский "Ливерпуль" без особых проблем обыграл "Арсенал". В матче Клопп не смог рассчитывать на Тьяго, которого купили за 30 миллионов. Причина - травма.

В следующих матчах он также не сыграет. По данным официальной пресс-службы, испанец сдал положительный тест на COVID-19. Сейчас он отправлен на самоизоляцию.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.