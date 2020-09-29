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Идут на рекорд: Лестер покупает защитника Сент-Этьена за 40 млн

Англия
(1 голосов)

Уэсли Фофана все-таки едет в АПЛ

Идут на рекорд: Лестер покупает защитника Сент-Этьена за 40 млн
Новина українською

"Сент-Этьен" объявил о договоренности с "Лестером" по центральному защитнику Уэсли Фофана. Он переедет в Англию за 40 млн евро (из которых 5 - бонусами).

19-летний защитник завтра поедет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Это самая крупная продажа в истории "Стефануа" и вторая крупнейшая покупка "Лис" после Юри Тилеманса из "Монако" (45).

Фофана - воспитанник "Сент-Этьена". В минувшем сезоне он отбегал за клуб 1214 минут (14 матчей) и забил 1 гол во французском первенстве. После того, как им заинтересовался "Лестер", игрок публично выразил желание уехать в АПЛ.

Год назад "Сент-Этьен" продал другого юного защитника Уильяма Салиба в "Арсенал" за 30 млн евро.

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В статье: "Лестер Сити" Сент-Этьен Уэсли Фофана
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Источник:
ФК "Сент-Этьен"

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 20:58
И Миколенко 25млн это дорого????? Это кусок фофавна за 40млн,один сезон отыграл,не игрок сборной,дауны
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PiterCantrope (Франківськ)
29.09.2020 в 21:14
Це питання до "Динамо" і до того, як вони себе презентують в очах футбольного світу. Французькі, португальські, австрійські і інші клуби будуть і далі успішно діяти на трансферному ринку, а "Динамо" продаватиме умовного Ярмоленка чи Миколенка один раз в 5-10 років, і жити на бандитські гроші Суркіса.
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