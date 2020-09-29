Идут на рекорд: Лестер покупает защитника Сент-Этьена за 40 млн

"Сент-Этьен" объявил о договоренности с "Лестером" по центральному защитнику Уэсли Фофана. Он переедет в Англию за 40 млн евро (из которых 5 - бонусами).

19-летний защитник завтра поедет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Это самая крупная продажа в истории "Стефануа" и вторая крупнейшая покупка "Лис" после Юри Тилеманса из "Монако" (45).

Фофана - воспитанник "Сент-Этьена". В минувшем сезоне он отбегал за клуб 1214 минут (14 матчей) и забил 1 гол во французском первенстве. После того, как им заинтересовался "Лестер", игрок публично выразил желание уехать в АПЛ.

Год назад "Сент-Этьен" продал другого юного защитника Уильяма Салиба в "Арсенал" за 30 млн евро.