  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Непреклонные Шмели: МЮ предложил за Санчо 100 млн, но получил отказ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непреклонные Шмели: МЮ предложил за Санчо 100 млн, но получил отказ

Англия
(1 голосов)

Сага продолжается

Непреклонные Шмели: МЮ предложил за Санчо 100 млн, но получил отказ
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает безуспешные попытки заполучить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как утверждает Sky Sports, сегодня "Красные дьяволы" предлагали за 20-летнего англичанина 100 млн евро, из которых около 20 - бонусами, но все равно получили отказ.

"МЮ" уже 3-4 месяца торгует Санчо, но без толку. Ранее спортдир "Боруссии" Михаэль Цорк говорил, что Джейдон не покинет клуб как минимум до следующего межсезонья. Тем не менее, на завтрашний Суперкубок Германии против "Баварии" вингер не полетел, хотя серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Санчо играет за "Шмелей" с 2017 года и забил за клуб 35 голов в 102 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...