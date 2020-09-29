Непреклонные Шмели: МЮ предложил за Санчо 100 млн, но получил отказ

"Манчестер Юнайтед" продолжает безуспешные попытки заполучить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как утверждает Sky Sports, сегодня "Красные дьяволы" предлагали за 20-летнего англичанина 100 млн евро, из которых около 20 - бонусами, но все равно получили отказ.

"МЮ" уже 3-4 месяца торгует Санчо, но без толку. Ранее спортдир "Боруссии" Михаэль Цорк говорил, что Джейдон не покинет клуб как минимум до следующего межсезонья. Тем не менее, на завтрашний Суперкубок Германии против "Баварии" вингер не полетел, хотя серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Санчо играет за "Шмелей" с 2017 года и забил за клуб 35 голов в 102 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го.