Кубок английской лиги. Тоттенхэм выбил Челси из розыгрыша в серии пенальти

"Тоттенхэм в драматичном поединке выбил "Челси" из Кубка Лиги(1:1, 5:4 пен). На гол Вернера в первом тайме под конец игры ответил Эрик Ламела. В серии пенальти всё решил промах Мейсона Маунта, который угоди в штангу ворот.

Для Моуриньо эта победа стала первой в 4 матчах с командами Фрэнка Лэмпарда. У "шпор" будет не так много времени, чтобы отпраздновать этот результат, ведь уже в четверг их ждет игра с "Маккаби Хайфа" за право участия в групповом этапе Лиги Европы.

Стратегия Моуриньо на сегодняшний матч была понятная еще перед началом встречи. Со вторника по воскресенье им придется сыграть три раза: после "Челси" их ждет игра в Лиге Европы с "Маккаби", а после и вовсе выезд на "Олд Траффорд" к "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. В таким условиях команда пыталась играть в эконом-режиме. Жозе выставил оборонительные 5-3-2, попытавшись максимально насытить линию обороны. Танганга составил компанию Алдервейрелду и Дайеру в центре обороны, а вингбеки Орье и Регилон играли довольно низко.

"Челси" с начала матча забрал мяч себе и уже спустя 19 минут им удалось открыть счет в игре усилиями Тимо Вернера. После обрезки Серхио Регилона Аспикуэте удалось прострелить на Тимо, который забил свой дебютный гол за новый клуб. В то время как вся тройка центрбеков "шпор" среагировала на рывок Жиру во вратарскую, Вернер в своей классической манере открылся в опорную зону и спокойно реализовал свой шанс. До конца тайма "Челси" продолжал пытаться раскрыть глубоко окопавшегося на своей половине соперника, однако увеличить отрыв от "шпор" им не удалось.

"Тоттенхэм" постепенно встречал соперника все агрессивнее и агрессивнее, но реально рисунок игры изменился лишь с выходом Харри Кейна на 70-й минуте матча, который заменил центрбека Тангангу. Таким образом на поле у "шпор" наконец появился полноценный форвард, а игра обрела краски. Команды обменялись несколькими полушансами, но удачливей оказался "Тоттенхэм". Результат принесло подключение Серхио Регилона, стремившегося оправдаться за ошибку в первой половине. Испанец оторвался от Вернера, подал на Ламелу, который и сравнял счет в игре.

В серии пенальти "Тоттенхэм" здорово использовал недопонимание дебютирующего в воротах "Челси" Менди, все пять раз отправляя мяч и вратаря в разные углы. За "Челси" же в решающий момент с нервами не справился Мейсон Маунт, отдав путевку в 1/4 финала сопернику.

Тоттенхэм – Челси 1:1, 5:4 пен

Голы: Ламела (83) – Вернер (19)

"Тоттенхэм": Льорис – Танганга (Кейн, 70), Дайер, Алдервейрелд – Регилон, Сиссоко, Ндомбеле, Фернандеш (Хёйберг, 63), Орье – Ламела, Бергвейн (Моура, 76)

"Челси": Менди – Чилуэлл (Эмерсон, 66), Зума, Томори, Аспиликуэта – Ковачич (Канте, 70), Жоржиньо – Вернер, Маунт, Хадсон-Одои – Жиру (Абрахам, 76)