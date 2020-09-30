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"То, что произошло – ненормально". В матче с Челси Дайер внезапно рванул в туалет, а Моуриньо за ним

Англия
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Жозе в бешенстве

"То, что произошло – ненормально". В матче с Челси Дайер внезапно рванул в туалет, а Моуриньо за ним
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Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер покинул поле во время матча Кубка Английской лиги против "Челси", чтобы справить нужду. На 77-й минуте "шпоры" проигрывали со счетом 0:1, а 26-летний футболист внезапно рванул в подтрибунное помещение.

Недолго думая, за ним побежал Жозе Моуриньо. Через некоторое время и менеджер, и игрок вернулись на свои места. После встречи португалец отметил:

"То, что произошло с Дайером – ненормально и неестественно, я должен похвалить его. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. У него не было вариантов, пришлось бежать в туалет. Он был полностью обезвожен. Мне пришлось надавить на Эрика, чтобы он вернулся. Если руководству Лиги наплевать на игроков, то мне нет".

В воскресенье, 27 сентября, Дайер отыграл весь матч АПЛ с "Ньюкаслом". Моуриньо сделал публикацию в своем Instagram: "Я горжусь всеми моими игроками, но один из них – настоящий пример. 180 минут за 48 часов".

Сам Эрик объяснил внезапный уход "зовом природы" и назвал лучшим игроком матча… унитаз.

The real M.O.M

Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

Напомним, "Тоттенхэм" сравнял счет на 83-й минуте и выиграл матч в серии пенальти – свой 11-метровый не реализовал Мейсон Маунт. Таким образом, "шпоры" вышли в 1/4 финала Кубка Английской лиги.

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В статье: Жозе Моуриньо Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги Эрик Дайер
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Источник:
Goal.com

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