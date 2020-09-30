На характере. Тоттенхэм – Челси 1:1 (по пенальти 5:4). Обзор матча и видео голов

Гости начали поединок неплохо – уже на 19-й минуте свой дебютный гол за "Челси" забил Тимо Вернер. "Синие" имели шансы удвоить преимущество, но запороли все свои попытки. Во втором тайме "Тоттенхэм" неплохо поджал "пенсионеров" и сумел сравнять счет за 7 минут до конца основного времени. Регламент Кубка лиги гласит о том, что сразу после финального свистка команды приступают к пробитию пенальти – на данной стадии меньше повезло именно "Челси".

Смотрите видеообзор матча Кубка Английской лиги "Тоттенхэм" – "Челси".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Челси" 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Ламела (83) – Вернер (19)

Серия пенальти: 1:0 – Дайер, 1:1 – Абрахам, 2:1 – Ламела, 2:2 – Аспиликуэта, 3:2 – Хёйберг, 3:3 – Жоржиньо, 4:3 – Моура, 4:4 – Эмерсон, 5:4 – Кейн, 5:4 – Маунт (штанга)