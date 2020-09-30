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Перишич может продолжить карьеру в Тоттенхэме
Лондонцы намерены усилить линию атаки
"Шпоры" готовы забрать у "Интера" хорватского хавбека Ивана Перишича.
По информации Football.London, полузащитник "Баварии", права на которого принадлежат "Интеру", попал в сферу интересов "Тоттенхэма". Лондонский клуб ищет усиление в линию атаки, а 31-летний хорват может недорого обойтись клубу, из-за кризиса и пандемии коронавируса.
В текущем сезоне на счету хорвата 1 матч в рамках Серии А.
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