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Перишич может продолжить карьеру в Тоттенхэме

Англия
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Лондонцы намерены усилить линию атаки

Перишич может продолжить карьеру в Тоттенхэме
Новина українською

"Шпоры" готовы забрать у "Интера" хорватского хавбека Ивана Перишича.

По информации Football.London, полузащитник "Баварии", права на которого принадлежат "Интеру", попал в сферу интересов "Тоттенхэма". Лондонский клуб ищет усиление в линию атаки, а 31-летний хорват может недорого обойтись клубу, из-за кризиса и пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету хорвата 1 матч в рамках Серии А.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Тоттенхэм (Лондон)
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