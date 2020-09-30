Лукас Торрейра хочет покинуть Арсенал

По словам агента Лукаса Торрейры Пабло Бентанкура, игрок хочет покинуть "Арсенал" и вернуться в Италию.

"У Лукаса было какое-то плохое настроение из-за технических разногласий, а потом он пришел в себя.

И травма была, к счастью, менее серьезная, чем ожидалось. Сегодня он полностью выздоровел, я думаю, он будет готов к матчам.

Мне придется поговорить с "Арсеналом". Игрок хотел бы вернуться в Италию, но следует признать, что "Арсенал" относился к нему очень хорошо и вел себя великолепно", - сказал агент Торрейры для TMW.