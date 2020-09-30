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Фулхэм подписал контракт с 22-летним игроком Лейпцига

Англия
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Лондонский клуб усиливает команду

Фулхэм подписал контракт с 22-летним игроком Лейпцига
Новина українською

Форвард "Лейпцига" Адемола Лукман перешел в "Фулхэм" на правах аренды. Об пишет официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

22-летний англичанин в прошлом сезоне провел 13 матчей за немецкую команду во всех турнирах.

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В статье: Фулхэм (Лондон) РБ Лейпциг Адемола Лукман
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