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Фулхэм подписал контракт с 22-летним игроком Лейпцига
Лондонский клуб усиливает команду
Форвард "Лейпцига" Адемола Лукман перешел в "Фулхэм" на правах аренды. Об пишет официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.
22-летний англичанин в прошлом сезоне провел 13 матчей за немецкую команду во всех турнирах.
???? in!— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 30, 2020
Welcome to Fulham, @Alookman_. ????#TheMan
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