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Новичок усиливается. Фулхэм арендовал 22-летнего форварда

Англия
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Пока что они идут без побед в сезоне

Новичок усиливается. Фулхэм арендовал 22-летнего форварда
UA-Футбол
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Лондонский "Фулхэм" подписал нового форварда. А точнее, взял в аренду.

Один сезон в составе "дачников" будет играть Адемола Лукман. После этого, 22-летний нападающий вернется в "РБ Лейпциг". В прошлом сезоне англичанин отыграл десять матчей, голов не забивал.

Отметим, что после возвращения в АПЛ лондонский "Фулхэм" проиграл три матча.

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В статье: Фулхэм (Лондон) РБ Лейпциг Адемола Лукман
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