Новичок усиливается. Фулхэм арендовал 22-летнего форварда

Лондонский "Фулхэм" подписал нового форварда. А точнее, взял в аренду.

Один сезон в составе "дачников" будет играть Адемола Лукман. После этого, 22-летний нападающий вернется в "РБ Лейпциг". В прошлом сезоне англичанин отыграл десять матчей, голов не забивал.

Отметим, что после возвращения в АПЛ лондонский "Фулхэм" проиграл три матча.