Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок усиливается. Фулхэм арендовал 22-летнего форварда
Пока что они идут без побед в сезоне
Лондонский "Фулхэм" подписал нового форварда. А точнее, взял в аренду.
Один сезон в составе "дачников" будет играть Адемола Лукман. После этого, 22-летний нападающий вернется в "РБ Лейпциг". В прошлом сезоне англичанин отыграл десять матчей, голов не забивал.
Ready for combat. ????#TheMan pic.twitter.com/4TpcimrBmm— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 30, 2020
Отметим, что после возвращения в АПЛ лондонский "Фулхэм" проиграл три матча.
Читайте такжеПервая победа Бьелсы в АПЛ. Лидс – Фулхэм 4:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...