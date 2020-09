СМИ: МЮ начал переговоры с Барселоной касательно Дембеле

Авторитетный журналист Фабрицио Романо подтверждает - "Манчестер Юнайтед" действительно хочет подписать Усмана Дембеле.

Английская сторона уже начала переговоры с "Барселоной". На данный момент, "дьяволы" готовы арендовать вингера. Усман их интересуют, так как сорвался трансфер Санчо.

"Барселона", хоть и планировала удерживать игрока, теперь может пойти на уступки. Трансфер Дембеле точно ускорит приход Мемфиса Депая.

Man United have now opened talks with Barcelona for Ousmane Démbélé. #MUFC are offering a loan for Démbélé - while Sancho deal with BVB is stalling.



Man Utd also contacted player's agent, putting so much effort to convince the player who already refused #LFC loan on June. ????