Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И Ярмоленко не помог. Эвертон - Вест Хэм 4:1. Видеообзор матча
Посредственная игра украинца и хет-трик Калверт-Льюина
Кубок английской лиги. 4 раунд
Эвертон – Вест Хэм 4:1
Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 – Снодграсс, 46.
Эвертон: Пикфорд, Кин, Нкунку, Кенни (Коулмэн, 42), Динь, Сигурдссон, Делф, Аллан (Дукуре, 69), Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).
Вест Хэм: Рэндолф, Джонсон, Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Райс, Лансини, Фелипе Андерсон, Нобл, Ярмоленко, Алле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...