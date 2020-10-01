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И Ярмоленко не помог. Эвертон - Вест Хэм 4:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Посредственная игра украинца и хет-трик Калверт-Льюина

И Ярмоленко не помог. Эвертон - Вест Хэм 4:1. Видеообзор матча

Кубок английской лиги. 4 раунд

Эвертон – Вест Хэм 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 – Снодграсс, 46.

Эвертон: Пикфорд, Кин, Нкунку, Кенни (Коулмэн, 42), Динь, Сигурдссон, Делф, Аллан (Дукуре, 69), Хамес, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).

Вест Хэм: Рэндолф, Джонсон, Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Райс, Лансини, Фелипе Андерсон, Нобл, Ярмоленко, Алле.

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В статье: Андрей Ярмоленко Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Доминик Калверт-Льюин
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