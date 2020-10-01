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Стерлинг дает результат. Бернли - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Легкая выездная победа команды Гвардиолы

Стерлинг дает результат. Бернли - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча
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Пока украинский легионер "Сити" Александр Зинченко восстанавливается после травмы, манчестерская команда добывает уверенную победу. "Бернли" на своем поле продержался только до 35-й минуты. Кураж поймал Рахим Стерлинг, два гола которого и обеспечили гостям необходимый результат. Довершил разгром Торрес.

Кубок английской лиги. 4-й раунд

Бернли - Манчестер Сити 0:3

Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65

Бернли: Пикок-Фаррелл - Лоутон (Бардсли, 79), Тарковски, Лонг, Тэйлор - Браунхилл, Маккнил, Вествуд, Питерс - Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46)

Манчестер Сити: Штеффен - Уокер (Харвуд-Беллис, 66), Ляпорт, Фернандиньо, Менди - Родри (Аке, 74) - Стерлинг, Де Брюйне (Б. Силва, 64), Марез, Торрес - Палмер

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Бернли
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