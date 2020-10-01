Сульшер: Трансферы? У меня нет для вас новостей – у Манчестер Юнайтед большой состав

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча Кубка лиги против "Брайтона" (3:0). Цитирует норвежского специалиста BBC.

"Хуан Мата сыграл великолепно. Испанец взял игру под свой контроль и успокоил команду. Первый гол он организовал практически самостоятельно, его игра меня не удивляет".

"Первые полчаса игры ушли на то, чтобы мы обрели уверенность и забрали мяч. Мы работали над стандартными положениями. Также мы сыграли на ноль, а это очень важно для четверки защитников".

"Трансферы? У меня нет для вас новостей – мы работаем с тем, что у нас есть. У "Манчестер Юнайтед" большой состав, по сравнению с субботней игрой мы провели 10 замен. Если будут какие-то новости, то я вам сообщу. Предпочитаю не обсуждать футболистов других команд.