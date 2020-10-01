  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Трансферы? У меня нет для вас новостей – у Манчестер Юнайтед большой состав
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Трансферы? У меня нет для вас новостей – у Манчестер Юнайтед большой состав

Англия
(1 голосов)

Оле на связи

Сульшер: Трансферы? У меня нет для вас новостей – у Манчестер Юнайтед большой состав
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги матча Кубка лиги против "Брайтона" (3:0). Цитирует норвежского специалиста BBC.

Читайте такжеСМИ: МЮ заинтересован в приобретении опорного хавбека Челси – Сульшер в восторге от игрока

"Хуан Мата сыграл великолепно. Испанец взял игру под свой контроль и успокоил команду. Первый гол он организовал практически самостоятельно, его игра меня не удивляет".

"Первые полчаса игры ушли на то, чтобы мы обрели уверенность и забрали мяч. Мы работали над стандартными положениями. Также мы сыграли на ноль, а это очень важно для четверки защитников".

"Трансферы? У меня нет для вас новостей – мы работаем с тем, что у нас есть. У "Манчестер Юнайтед" большой состав, по сравнению с субботней игрой мы провели 10 замен. Если будут какие-то новости, то я вам сообщу. Предпочитаю не обсуждать футболистов других команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хуан Мата Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...