Команда Моуриньо усилится лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Форвард "Бенфики" Карлос Винисиус продолжит карьеру в "Тоттенхэме" , сообщает в Твиттере журналист Гонсалу Лопеш.

Лондонский клуб арендует его на срок до лета 2021 года с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сделка полностью согласована.

Напомним, что ранее 25-летним нападающим интересовался "Манчестер Юнайтед", но сделка не состоялась.