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Команда Моуриньо усилится лучшим бомбардиром чемпионата Португалии
В прошлом сезоне в Португалии опытный Винисиус выиграл бомбардирскую гонку
Форвард "Бенфики" Карлос Винисиус продолжит карьеру в
Лондонский клуб арендует его на срок до лета 2021 года с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сделка полностью согласована.
Напомним, что ранее 25-летним нападающим интересовался "Манчестер Юнайтед", но сделка не состоялась.
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