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Команда Моуриньо усилится лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Англия
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В прошлом сезоне в Португалии опытный Винисиус выиграл бомбардирскую гонку

Команда Моуриньо усилится лучшим бомбардиром чемпионата Португалии
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Форвард "Бенфики" Карлос Винисиус продолжит карьеру в "Тоттенхэме", сообщает в Твиттере журналист Гонсалу Лопеш.

Лондонский клуб арендует его на срок до лета 2021 года с опцией выкупа за 45 миллионов евро. Сделка полностью согласована.

Напомним, что ранее 25-летним нападающим интересовался "Манчестер Юнайтед", но сделка не состоялась.

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В статье: Винисиус Жозе Моуриньо Бенфика (Лиссабон) трансферы Тоттенхэм (Лондон)
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