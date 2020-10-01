Гвардиола - о победе над Бернли: Мы еще очень далеки от лучшей формы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола для ВВС прокомментировал матч Кубка английской лиги с "Бернли" (3:0).

- Мы не пропустили, что важно. В целом команда сыграла хорошо. Мы еще очень далеки от лучшей формы, потому что не можем полноценно тренироваться. У нас много игроков выбыло – шесть из-за ковида, четверо травмированных. Но шаг за шагом, когда вся команда будет в сборе, мы станем лучше.

Надеюсь, к тому времени мы будем не сильно отставать от лидеров в чемпионате. Ну, а пока мы вышли в четвертьфинал Кубка лиги, и это хорошо.

Когда проигрываешь матч, то следующий становится самым важным, – сказал Гвардиола.