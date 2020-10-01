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Гвардиола - о победе над Бернли: Мы еще очень далеки от лучшей формы
На выходных "Сити" проиграл "Лестеру" и вчера реабилитировался перед своими болельщиками
Наставник "Манчестер Сити"
- Мы не пропустили, что важно. В целом команда сыграла хорошо. Мы еще очень далеки от лучшей формы, потому что не можем полноценно тренироваться. У нас много игроков выбыло – шесть из-за ковида, четверо травмированных. Но шаг за шагом, когда вся команда будет в сборе, мы станем лучше.
Надеюсь, к тому времени мы будем не сильно отставать от лидеров в чемпионате. Ну, а пока мы вышли в четвертьфинал Кубка лиги, и это хорошо.
Когда проигрываешь матч, то следующий становится самым важным, – сказал Гвардиола.