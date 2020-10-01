  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола - о победе над Бернли: Мы еще очень далеки от лучшей формы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о победе над Бернли: Мы еще очень далеки от лучшей формы

Англия
(1 голосов)

На выходных "Сити" проиграл "Лестеру" и вчера реабилитировался перед своими болельщиками

Гвардиола - о победе над Бернли: Мы еще очень далеки от лучшей формы
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола для ВВС прокомментировал матч Кубка английской лиги с "Бернли" (3:0).

- Мы не пропустили, что важно. В целом команда сыграла хорошо. Мы еще очень далеки от лучшей формы, потому что не можем полноценно тренироваться. У нас много игроков выбыло – шесть из-за ковида, четверо травмированных. Но шаг за шагом, когда вся команда будет в сборе, мы станем лучше.

Надеюсь, к тому времени мы будем не сильно отставать от лидеров в чемпионате. Ну, а пока мы вышли в четвертьфинал Кубка лиги, и это хорошо.

Когда проигрываешь матч, то следующий становится самым важным, – сказал Гвардиола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...