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Полузащитник Боруссии Д перешел в клуб АПЛ

Англия
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19-летний игрок усилит "Брайтон"

Полузащитник Боруссии Д перешел в клуб АПЛ
Новина українською

Теперь уже экс-хавбек дортмундской "Боруссии" Ред Хадра перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт "чаек".

К английскому клубу молодой немец присоединился на правах свободного агента.

Хадра выступал в составе молодежных команд "Боруссии" Д и стал победителей Юношеской лиги УЕФА. В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 25 матчей в составе команды "шмелей" U-19, отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами.

Детали контракта не разглашаются.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) трансферы Брайтон энд Хоув Альбион
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