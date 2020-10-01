Англия
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Полузащитник Боруссии Д перешел в клуб АПЛ
19-летний игрок усилит "Брайтон"
Теперь уже экс-хавбек
К английскому клубу молодой немец присоединился на правах свободного агента.
Хадра выступал в составе молодежных команд "Боруссии" Д и стал победителей Юношеской лиги УЕФА. В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 25 матчей в составе команды "шмелей" U-19, отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
Детали контракта не разглашаются.
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