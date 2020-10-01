Полузащитник Боруссии Д перешел в клуб АПЛ

Теперь уже экс-хавбек дортмундской "Боруссии" Ред Хадра перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт "чаек".

К английскому клубу молодой немец присоединился на правах свободного агента.

Хадра выступал в составе молодежных команд "Боруссии" Д и стал победителей Юношеской лиги УЕФА. В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 25 матчей в составе команды "шмелей" U-19, отличившись двумя голами и двумя голевыми передачами.

Детали контракта не разглашаются.