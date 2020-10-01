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Атлетико и Арсенал согласовали трансфер Лукаса Торрейры
Игрок сменит клубную прописку
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра в скором времени перейдет в "Атлетико", сообщает инсайдер Николо Скира. Стороны согласовали детали сделки. Однако пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер футболиста, или только аренда.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" хочет арендовать Торрейру с опцией выкупа. Сам футболист выразил желание покинуть лондонский клуб.
Торрейра выступает за "Арсенала" с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний хавбек на поле не появлялся.
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